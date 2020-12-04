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Облик грядущего: в ЦИАМ рассказали, когда появятся магистральные самолеты с использованием электротяги

Тимур Шерзад
15:43 04.12.2020
Об этом рассказал генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Гибридные электродвигатели в магистральной авиации могут появиться уже к 2050 году. Об этом заявил генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин.

«Первые региональные гибридные самолеты на 19-50 мест появятся в перспективе 2030-40-х годов. Ближнемагистральные, вроде МС-21 - к 2040-му и далее. Можно уверенно сказать, что к 2050-му году появятся магистральные самолеты. И поменяется не только силовая установка, но и компоновка самолета», - рассказал Михаил Гордин.

Электродвигатели для авиации привлекательны экономичностью и меньшим влиянием на экологию.

Кроме того, они подразумевают возможности для скачкообразного развития. Газотурбинные же двигатели, традиционно использующиеся в последние 50-70 лет, уже улучшены достаточно для того, чтобы их развитие могло давать только эволюционный, постепенный и сравнительно медленно растущий результат.

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