Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют

Роспотребнадзор изолирует, госпитализирует и отправляет на обследование всех прибывающих в Россию из Китая пассажиров с признаками ОРВИ. Анализы пациентов исследуются в лабораториях на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.

«В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», - сообщается на сайте ведомства.

В качестве мер, которые принимаются по нераспространению инфекции, продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Китайские власти со своей стороны временно закрыли аэропорт в Ухане, все авиарейсы в Москву отменены.

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За все время введения мониторинга был выявлен один больной гриппом В и аденовирусной инфекцией, один больной парагриппом, один заболевший риновирусной инфекцией, три человека с гриппом А, два пациента с респираторно-синтициальной инфекцией, один заболел пневмонией бактериального происхождения.

Напомним, что, по результатам проведенных исследований, у госпитализированных в Петербурге пассажиров из Пулково коронавирус не подтвердился. Двое из них будут выписаны из больницы 24 января.

По последним данным, пневмонией заражено уже 853 человека. Болезнь унесла жизни 26 инфицированных.