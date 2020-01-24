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Всех приезжающих в Россию из Китая с признаками ОРВИ обследуют

Ирина Егорова
12:59 24.01.2020
Сотрудниками Роспотребнадзора проводится двойной контроль пассажиров в качестве мер по нераспространению коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Роспотребнадзор изолирует, госпитализирует и отправляет на обследование всех прибывающих в Россию из Китая пассажиров с признаками ОРВИ. Анализы пациентов исследуются в лабораториях на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию.

 «В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в КНР, во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», - сообщается на сайте ведомства

В качестве мер, которые принимаются по нераспространению инфекции, продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Китайские власти со своей стороны временно закрыли аэропорт в Ухане, все авиарейсы в Москву отменены. 

© Татьяна Меель, РИА-Новости

За все время введения мониторинга был выявлен один больной гриппом В и аденовирусной инфекцией, один больной парагриппом, один заболевший риновирусной инфекцией, три человека с гриппом А, два пациента с респираторно-синтициальной инфекцией, один заболел пневмонией бактериального происхождения.

Напомним, что, по результатам проведенных исследований, у госпитализированных в Петербурге пассажиров из Пулково коронавирус не подтвердился. Двое из них будут выписаны из больницы 24 января.

По последним данным, пневмонией заражено уже 853 человека. Болезнь унесла жизни 26 инфицированных.

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