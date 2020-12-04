Блогеру, на стриме которого умерла девушка, предъявили обвинение

В СК РФ сообщили, что блогеру, на стриме которого умерла девушка в Подмосковье, предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области 30-летнему блогеру предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть девушки (ч.4 ст.111 УК РФ). В настоящее время с его участием проводятся следственные действия», - заявила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Она также сообщила, что сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что блогер Стас Решетников проводил стрим, во время которого умерла девушка, находившаяся у него в гостях. Мужчина пытался привести девушку в чувство, укрывал ее одеялом и тряс, не прерывая трансляцию.

По данным следствия, бригада скорой помощи констатировала смерть девушки, на теле которой видимых признаков насильственной смерти не обнаружили. Позже эксперты зафиксировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, гематому, а также обнаружили в крови девушки наркотики.