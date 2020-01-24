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В России могут в разы сократить плату за единовременное получение накопленной пенсии

Александра Арсентьева
12:40 24.01.2020
Минфин рассматривает вариант, по которому плата за выход из системы ГПП может оказаться существенно ниже, чем изначально предполагалось.
В России могут в разы сократить плату за единовременное получение накопленной пенсии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Министерство финансов и Центробанк продолжают работать над совершенствованием проекта закона о новом варианте накопительной пенсионной системы - гарантированном пенсионном плане.

Для тех, кто вступит в систему ГПП, предполагаются два пути получения денег - получить пенсионный план с выплатами в течение многих лет или забрать накопления сразу, выплатив НДФЛ. Это своеобразное ограничение предусмотрено для того, чтобы люди получали прибавку к основной части пенсии, а не всю сумму, которую можно быстро потратить.

При этом Минфин рассматривает вариант, по которому плата за выход из системы ГПП может оказаться существенно ниже, чем изначально предполагалось. Принципиальный вопрос состоит в том, будет ли НДФЛ взиматься со всей забираемой человеком суммы, которая была сформирована в системе гарантированного пенсионного плана, или только с инвестиционного дохода.

«Человек накопил в системе ГПП, скажем, миллион рублей, из которых 200 тысяч - это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тысяч рублей, а во втором - 26 тысяч, то есть 2,6% от накопленной суммы», - заявил газете «Известия» директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

По словам экспертов, начисление НДФЛ на всю накопленную сумму будет ощутимым ударом по репутации новой системы. Поэтому второй вариант минимизирует потери граждан, будет адекватнее, хотя при его применении и возможны определенные трудности.

Пока нет ясности, на каком из вариантов налогообложения будет принято решение остановиться. Новую систему негосударственного пенсионного обеспечения ГПП Министерство финансов и Центробанк представили в октябре 2019 года. Законопроект в новой редакции будет опубликован в феврале, в 2022 году система должна заработать.

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