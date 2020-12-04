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Шойгу: российские миротворцы делают все ради мира в Нагорном Карабахе

Анна Касаткина
12:16 04.12.2020
В Степанакерт вернулись уже свыше 30 тысяч беженцев, отметил министр обороны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российские миротворцы делают все возможное для сохранения мира в Нагорном Карабахе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, введение в зону конфликта миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе, условия подписанного трехстороннего соглашения о прекращении огня соблюдаются.

«Отмечу, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир», - сказал Шойгу.

Он отметил, что в Степанакерт вернулись уже свыше 30 тысяч беженцев. При содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших.

Российские военнослужащие очищают территорию от взрывоопасных предметов - очищено 50 гектаров территории и свыше 17 километров дорожного полотна, обезврежено более тысячи взрывоопасных предметов, рассказал Шойгу.

«Разминированы Лачинский коридор и участок трассы до Степанакерта протяженностью 28 км. По нему восстановлено движение гражданского автотранспорта», - добавил глава Минобороны.

Миротворцы сопроводили по коридору 3,5 тысячи автомобилей.

Кроме того, в Карабахе развернут медицинский отряд Восточного военного округа, оснащенный современным оборудованием и операционными блоками, его специалисты оказывают помощь личному составу и местному населению.

«Налажено взаимодействие с руководством Нагорного Карабаха, представителями Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев», - уточнил министр.

Армения и Азербайджан после двух месяцев боевых действий достигли перемирия благодаря трехстороннему соглашению, заключенному по инициативе России. Согласно его условиям, с 00.00 10 ноября по московскому времени в Нагорном Карабахе действует режим прекращения огня, обе страны должны обменяться пленными и телами погибших. В регионе также разместились российские миротворцы.

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