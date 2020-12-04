Россиян предупредили о новом виде мошенничества с платежками за ЖКХ

Мошенники пытаются получить доступ к данным банковских карт россиян, рассылая фальшивые уведомления о долгах за ЖКУ. Об этом стало известно ВТБ, передает РБК.

Схема мошенничества предполагает рассылку сообщений по электронной почте, в которых содержатся сведения о наличии долгов за жилищно-коммунальные услуги, якобы накопившихся за время периода самоизоляции и удаленной работы. Как правило, речь идет о суммах в среднем от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Получателей просят произвести онлайн-оплату в счет долга либо предоставить данные об уже оплаченной квитанции.

Запуская процесс оплаты и предоставляя реквизиты карты на ресурсах, указанных злоумышленниками, клиент заодно дает доступ к банковскому счету. В случае игнорирования сообщения клиент начинает получать звонки от лица управляющей компании. В ходе телефонных разговоров людей пытаются убедить о наличии долга, заодно мошенники пытаются выведать способы оплаты и реквизиты карты.

Издание добавляет, что с описанной схемой пока встречался только ВТБ, другие банки не заметили подобных случаев.