Все рейсы из Уханя в Москву отменены из-за смертельного вируса

Китайские перевозчики уведомили о приостановке прямых рейсов в Москву из города Ухань, который является очагом распространения смертельного коронавируса.

«Китайская сторона сообщила о закрытии аэропорта в Ухане и уведомила о временном прекращении полетов из аэропорта "Тяньхэ" в Москву», - передает «Интерфакс».

Уточняется, что в Москве ограничения на полеты в КНР не вводились. Тем не менее, не исключены переносы рейсов по инициативе китайской стороны, например, из-за введения запрета от местных властей.

По информации издания, рейс CZ355 Гуанчжоу - Ухань во время полета изменил маршрут и направился напрямую в сторону Москвы, минуя запланированную промежуточную посадку в «Тяньхэ».

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным коронавирусом 2019-nCoV, в Ухане была зафиксирована 31 декабря. Число достигло 853 человек, летальный исход зафиксирован в 26 случаях. Диагноз российских заболевших не подтвердился.

В Китае изолировали уже два города в рамках борьбы с распространением коронавируса - Хуанган и Ухань. Жителям Китая и туристам советуют соблюдать меры предосторожности - использовать средства защиты органов дыхания - маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.