Пребывание в одной квартире с заразившимся коронавирусом не обязательно повлечет за собой болезнь всех. Иммунолог рассказал, как не заразиться при проживании с больным COVID-19 членом семьи. Чтобы не подхватить инфекцию, достаточно соблюдать простые правила предосторожности, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Заболевший должен тщательно соблюдать все рекомендации, уточнил врач.

«Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», - пояснил Болибок в интервью радио Sputnik.

Общественными местами в доме следует пользоваться только после дезинфекции, добавил он.

Болибок также подчеркнул, что можно заразиться вирусом, но так и не заболеть. Так, по его словам, симптомы проявляются в 1 к 20 или даже 50 случаях.

«Как правило, человек заболевает, если есть какой-то дополнительный фактор, ослабляющий природную защиту: перемерз на остановке, перенервничал, поругался с начальником, перебрал алкоголя, отравился», - объяснил доктор.

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