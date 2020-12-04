Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Иммунолог рассказал, как не заразиться при проживании с больным COVID-19

Анна Касаткина
12:15 04.12.2020
Заболевший должен тщательно соблюдать все рекомендации, пояснил врач.
Иммунолог рассказал, как не заразиться при проживании с больным COVID-19
© Фото: flockine, Pixabay

Пребывание в одной квартире с заразившимся коронавирусом не обязательно повлечет за собой болезнь всех. Иммунолог рассказал, как не заразиться при проживании с больным COVID-19 членом семьи. Чтобы не подхватить инфекцию, достаточно соблюдать простые правила предосторожности, рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Заболевший должен тщательно соблюдать все рекомендации, уточнил врач.

«Он должен сидеть в отдельной комнате, выходить поесть только тогда, когда все остальные "разбежались по углам", мыть руки, носить маску и пользоваться отдельной посудой», - пояснил Болибок в интервью радио Sputnik.

Общественными местами в доме следует пользоваться только после дезинфекции, добавил он.

Болибок также подчеркнул, что можно заразиться вирусом, но так и не заболеть. Так, по его словам, симптомы проявляются в 1 к 20 или даже 50 случаях.

«Как правило, человек заболевает, если есть какой-то дополнительный фактор, ослабляющий природную защиту: перемерз на остановке, перенервничал, поругался с начальником, перебрал алкоголя, отравился», - объяснил доктор.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, какой категории людей необходима госпитализация даже при легкой форме COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.