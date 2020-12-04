В Омске тушат крупный пожар на складе с пластиком

В МЧС РФ сообщили о локализации возгорания на складе в Омске. Пожар занимает площадь в 4 500 кв. м, в его тушении принимают участие 95 человек, а также задействовано 23 единицы техники. Пострадавших в происшествии нет.

«В 08.48 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении на площади 4 500 кв. м. По предварительным данным, это производство пластиковой тары… В 11.07 мск пожар локализован на площади 4 тыс. кв. м», - говорится в сообщении.

В данный момент проводится мониторинг предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Как сообщает ТАСС, в непосредственной близости от места ЧП жилых микрорайонов нет.