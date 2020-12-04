Власти Москвы рассказали о ситуации с хранением вакцины от коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что для хранения вакцины от коронавируса было закуплено специальное медицинское оборудование. Его поставили во все центры вакцинации в столице.

Также она подчеркнула, что технология вакцинации отработана до деталей. По словам Раковой, российская вакцина уникальная. Но вместе с этим она очень сложная, потому что ее транспортировка и хранение допускается при температуре не выше -18 градусов.

«Для этого нам пришлось отработать до деталей соблюдение холодовой цепочки, которая предполагает доставку вакцины в специальных машинах в специальных термоконтейнерах», - рассказала заммэра в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые жители Москвы сдавали в городских медучреждениях, будут приходить в SMS-сообщениях. Об этом заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.