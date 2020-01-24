Опубликован момент аварии с автобусами в Ярославле

В Ярославле произошла авария с участием двух автобусов и автомобиля. ДТП произошло в 06.52 на перекрестке Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская.

По предварительной информации Управления МВД по Ярославской области, автобус «Лиаз» столкнулся с двигавшемся в попутном направлении другим автобусом «Лиаз». После этого одно из транспортных средств задело легковой автомобиль. При аварии один человек погиб. В медучреждения доставлены семь человек.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона, в результате ДТП пострадали 16 человек. После аварии в больницу имени Соловьева самостоятельно обратились 11 человек, один погиб.