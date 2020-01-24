ФСБ обнаружила у жителя Крыма схроны с взрывчаткой

В Симферополе сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который оборудовал по заданию спецслужб Украины на территории Крыма схроны с боеприпасами и взрывчатыми веществами.

В тайниках найдено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой свыше 5 килограммов.

В отношении задержанного следственный отдел Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю возбудил уголовные дела за незаконное приобретение, хранение, перевозку взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.