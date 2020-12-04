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Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины

Анна Касаткина
11:56 04.12.2020
При попытке задержания неизвестные открыли огонь, один из них в результате был убит.
Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины
© Фото: Александр Полегенько, РИА Новости

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с территории Украины, один из них был убит в ходе возникшей перестрелки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской области 4 декабря, уточнили в ведомстве.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Двум другим удалось скрыться на территории Украины, добавили в ФСБ.

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