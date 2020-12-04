Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины

Трое неизвестных с оружием пытались прорваться в Россию с территории Украины, один из них был убит в ходе возникшей перестрелки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ.

Инцидент произошел на участке Пограничного управления ФСБ по Белгородской и Воронежской области 4 декабря, уточнили в ведомстве.

«При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, не совместимые с жизнью», - говорится в сообщении.

Двум другим удалось скрыться на территории Украины, добавили в ФСБ.