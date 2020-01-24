Водитель фуры перекрыл улицу в центре Москвы из-за задержки зарплаты

В Москве водитель фуры поставил фуру поперек Бауманской улицы, перекрыв движение автомобилей и трамваев. Таким образом, он требует выплатить ему долги по заработной плате. Мужчина постоянно получает штрафы из-за из-за езды на неисправной машине. По данным в СМИ, водитель «припарковал» большегруз под окнами работодателя - компании «Транспортные технологии».

Видео появилось в Сети, в публикациях под которым некоторые пользователи сообщают, что нарушитель ПДД - многодетный отец семейства. У мужчины, по его словам, семь детей и кормить их нечем.

Уточняется, что на данный момент движение на Бауманской улице восстановлено. В столичном ГИБДД пока не прокомментировали случившееся.