Коронавирус у пациентов в Петербурге не подтвердился
Все госпитализированные прилетели в Пулково из Китая. У них диагностированы одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с дыханием и кашель.
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
Проведенные в больнице Петербурга исследования лабораторных анализов троих пациентов не подтвердили коронавирус. Пациенты недавно прибыли в Пулково из Китая, с жалобами на плохое самочувствие они обратились к сотрудникам аэропорта, после чего были доставлены в инфекционную больницу им. С. П. Боткина.
«У пациентов не подтвердился коронавирус после исследований теми методиками, которыми его искали в инфекционной больнице Боткина», - передает заявление комитета по здравоохранению города ТАСС.
Новый коронавирус 2019-nCoV убил в Китае уже 26 человек. Число инфицированных возросло до 830. Уже подтверждено его попадание в Южную Корею, Японию, Тайвань, Таиланд и США.