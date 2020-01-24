Коронавирус у пациентов в Петербурге не подтвердился

Проведенные в больнице Петербурга исследования лабораторных анализов троих пациентов не подтвердили коронавирус. Пациенты недавно прибыли в Пулково из Китая, с жалобами на плохое самочувствие они обратились к сотрудникам аэропорта, после чего были доставлены в инфекционную больницу им. С. П. Боткина.

«У пациентов не подтвердился коронавирус после исследований теми методиками, которыми его искали в инфекционной больнице Боткина», - передает заявление комитета по здравоохранению города ТАСС.

Новый коронавирус 2019-nCoV убил в Китае уже 26 человек. Число инфицированных возросло до 830. Уже подтверждено его попадание в Южную Корею, Японию, Тайвань, Таиланд и США.