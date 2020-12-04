В России за сутки выявили 27 403 новых случая заражения коронавирусом

По данным оперштаба, за последние 24 часа COVID-19 обнаружили у 27 403 человек, причем почти у 19,7% инфицированных болезнь протекает без клинических проявлений. Вылечиться от коронавируса удалось 28 901 пациентам, скончались - 569.

По количеству заболевших за сутки лидирует Москва. За минувшие 24 часа в столице выявлено 6 868 новых случаев инфицирования COVID-19. На втором месте - Санкт-Петербург, где обнаружили 3 694 случая. Далее следует Московская область - там за сутки зафиксировали 1 223 заболевших коронавирусом. Наименьшее число новых случаев в Ненецком автономном округе (6) и Чукотском автономном округе (5).

Напомним, что накануне сообщалось о 28 145 новых случаях инфицирования коронавирусом. Таким образом, общее количество инфицированных достигло 2 402 949. За весь период пандемии зафиксировано 42 176 летальных исходов, выздоровело 1 888 752 человека.