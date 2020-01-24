Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации

Козак занимал должность заместителя председателя правительства РФ с 2008 года. Его фигура оценивалась как ключевая в команде Путина. Работа Козака касалась приведения в соответствие регионального и федерального законодательств и реформы местного самоуправления.

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