Путин назначил Козака заместителем руководителя администрации
Ранее президент России указом внес изменения в положение о президентской администрации, увеличив число ее членов. Таким образом бывший вице-премьер стал третьим заместителем.
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Бывший вице-премьер России Дмитрий Козак стал заместителем руководителя администрации президента РФ.
«Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации», - говорится в указе главы государства.
Указ датирован 24 января и вступает в силу со дня его подписания.
Таким образом число заместителей руководителя администрации президента увеличилось до трех, сообщает РИА Новости.
Козак занимал должность заместителя председателя правительства РФ с 2008 года. Его фигура оценивалась как ключевая в команде Путина. Работа Козака касалась приведения в соответствие регионального и федерального законодательств и реформы местного самоуправления.