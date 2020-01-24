Нет родильному туризму: в США ужесточили правила выдачи виз беременным

Госдеп США разъяснил новые правила выдачи американских виз женщинам из других государств, которые желают родить на территории Соединенных Штатов с целью получения ребенком в дальнейшем американского гражданства.

Изменения коснутся тех, у кого рождение ребенка в Штаты будет главной целью поездки в страну. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США, которое опубликовано в электронной базе Федерального реестра.

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа “B”», - сказано в документе.

Консульские сотрудники за рубежом в соответствии с новыми правилами будут отказывать в визах категории В заявителю, если у них будут основания считать, что ключевой целью подачи запроса на визу этим заявителем является получение гражданства США его будущим ребенком. Для опровержения данных подозрений просителю визы нужно будет привести доводы в пользу того, что в своей поездке он преследует иные цели. Исключения могут сделать тем женщинам, которые смогут доказать, что именно Соединенные Штаты являются наиболее приемлемым местом для рождения ребенка из-за необходимости получения медобслуживания в связи с возникшими во время беременности осложнениями.

Также в документе говорится, что эти меры направлены на пресечение деятельности преступников и обеспечение общественной безопасности, нацбезопасности и целостности американской миграционной системы.