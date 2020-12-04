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Из делового мегаполиса в живую открытку: как Москва готовится встретить Новый год

Виктория Ивашечкина
Россина Бодрова
10:47 04.12.2020
Яркие витрины крупных торговых центров уже зазывают покупателей новогодними товарами, создавая атмосферу праздника.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сургуте Дед Мороз уже начал закупаться подарками. Волшебник пришел в магазин игрушек не один, а в компании со своим лучшим другом - оленем по кличке Валерчик.

Парочка, словно сошедшая с открытки, внимательно изучила содержимое прилавков, приобрела новогодние сувениры и, конечно, привлекла внимание посетителей. Особенно все удивлялись тому, как культурно олень себя ведет.

Праздничное настроение чувствуется и в Москве. Витрины крупных торговых центров уже зазывают покупателей новогодними товарами. На улицах начали монтировать иллюминацию. Новые световые конструкции закупать не стали. Власти планируют обойтись прошлогодними, что, впрочем, вряд ли скажется на общей атмосфере.

Тысячи огней, моделирующие объемные фигуры еще скрыты от людских глаз. Целый год здесь обитают и ждут своего звездного часа главные новогодние украшения Москвы. Благодаря декораторам старые элементы в этом сезоне засверкают в новых нарядах.

Первые новогодние декорации в столице, а позже и по всей стране появились при Петре I на рубеже XVIII столетия. Указом от 1699 года родилась традиция украшать хвойными ветками уличные здания.

В дома простых москвичей этот обычай пришел из домов европейцев, живших в Немецкой слободе. В XVIII веке вместо игрушек на еловые лапы вешали еду - главный символ благополучия в доме.

Наряжаться красавица-Москва начала уже в советские годы. Город оформляли тысячи художников: тематические плакаты, настенные панно и привычный серебристый «дождик». К середине XX века появилась первая уличная иллюминация.

Уже который год Москва из делового мегаполиса превращается в живую открытку. Световые лабиринты на бульварах, сказочный лес вдоль магистралей и разбросанные по городу гигантские елочные игрушки - новогодний шар весом 35 тонн и высотой 20 метров на этот раз украсит Поклонную гору.

Порядка 4 000 световых декоративных конструкций и более 1 000 новогодних елей будут установлены на территории города. Например, большие медведи, которые в прошлом году были установлены в парке Горького, будут радовать жителей на Ростокинском акведуке.

Уникальный памятник архитектуры, обновленный Северный речной вокзал, в этом году стал главным объектом всех уличных фотосессий. Теперь ажурное белое здание включается в гонку среди новогодних украшений столицы, и ему будет чем удивить.

Одни только кабельные линии на территории речного порта раскинулись почти на 60 километров. Тысячи миниатюрных светлячков будут встречать горожан почти до начала весны.

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