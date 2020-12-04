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На дне Балтийского моря нашли легендарную «Энигму»

Светлана Иванова
10:44 04.12.2020
Выловленный экземпляр шифровальной машины находился в море с мая 1945 года.
На дне Балтийского моря нашли легендарную «Энигму»
© Фото: Tomasz Mikołajczyk, Pixabay

Знаменитую шифровальную машину «Энигма» времен Второй мировой войны обнаружили в глубинах Балтийского моря. Как сообщает Daily Mail, реликвию нашли на дне залива Гельтинг на севере Германии.

Устройство заметили водолазы, когда занимались очисткой вод от брошенных рыболовных сетей, которые становятся смертельной ловушкой для рыб и морских млекопитающих.

Операция по очистке вод от мусора, угрожающего морским обитателям, велась под эгидой WWF. Его представитель Габриэль Дедерер, которая наняла дайверов для работы, отметила, что обнаруженная «Энигма» за время их работы стала самой необычной находкой в море.

«Мы регулярно находим более крупные объекты, в которых сети запутываются под водой. Как правило, это деревья и камни. "Энигма", безусловно, самая захватывающая историческая находка», - подчеркнула Дедерер.

Подводник Флориан Хубер полагает, что выловленный экземпляр шифровальной машины находился в море с мая 1945 года, когда нацисты затопили в заливе Гельтинг 47 немецких подводных лодок, пытаясь не допустить их попадания в руки противника.

Шифровальный механизм был разработан инженером Артуром Шербиусом вскоре после окончания Первой мировой войны. Гитлеровцы использовали портативное устройство для отправки секретных сообщений. На сегодняшний день сохранилось всего около 250 таких машин. В конце Второй мировой войны Гитлер приказал уничтожить все шифровальные машины, чтобы ни у кого не было возможности разгадать сообщения, которые передавались нацистами.

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