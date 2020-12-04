ДТП с участием самолета и автомобиля в США сняли на видео

В США легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на трассу и протаранил внедорожник. Как сообщается, за штурвалом находился местный 52-летний чемпион по высшему пилотажу. По его словам, практически сразу после взлета у воздушного судна внезапно отказал двигатель, и пилоту пришлось срочно искать место посадки. В салоне самолета также находился пассажир.

Никто из участников необычного дорожно-транспортного происшествия не пострадал. На данный момент Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование.