ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса

ВОЗ рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любом государстве. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию», - сказано в сообщении ведомства.

Китайские власти в конце 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухань неизвестной пневмонии. Специалистами был установлен возбудитель болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последней информации, из-за вируса скончались 26 человек. Вирус распространился за пределы КНР. Как официально заявили власти Китая, вирус передается от человека к человеку.