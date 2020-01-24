Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса

Александра Арсентьева
10:47 24.01.2020
Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Miguel Candela, Keystone Press Agency, Globallookpress

ВОЗ рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любом государстве. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Таким образом, все страны должны быть готовы к осуществлению мер по сдерживанию», - сказано в сообщении ведомства.

Китайские власти в конце 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке в городе Ухань неизвестной пневмонии. Специалистами был установлен возбудитель болезни - это коронавирус 2019-nCoV.

По последней информации, из-за вируса скончались 26 человек. Вирус распространился за пределы КНР. Как официально заявили власти Китая, вирус передается от человека к человеку.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.01.2020, 07:57
ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса
Дата24.01.2020, 05:00
«АрМИ-2020»: яркие кадры подготовки к конкурсам показали в Минобороны
Дата24.01.2020, 02:25
«Сила нашего духа»: знаменитые спортсмены поздравили юношескую сборную с триумфом на Олимпиаде
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата23.01.2020, 15:57
В Турции предложили изучить совместимость истребителей F-35 и ЗРС С-400 «Триумф»
Дата22.01.2020, 15:08
Шойгу: сбор материалов для «Дороги памяти» продолжится и после открытия галереи
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:54 ОПК
В России разработали новый вертолет для спецназа
10:47 В стране и мире
Видео
ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса
10:39 В стране и мире
Видео
«33 года ради 8 минут»: спортсмен впервые проплыл подо льдами Антарктики
10:30 В стране и мире
Скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
10:14 В стране и мире
Видео
Нет родильному туризму: в США ужесточили правила выдачи виз беременным
События дня
События дня
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«АрМИ-2020»: яркие кадры подготовки к конкурсам показали в Минобороны
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Видео
Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году
Видео
Не устояли перед обаянием президента: военные Израиля попросили Путина сфотографироваться
Видео
ЗРПК «Панцирь-С» отразили авиаудары условного противника под Хабаровском
Видео
Доказательство чуда. О чем молчит библия
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.