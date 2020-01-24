«33 года ради 8 минут»: спортсмен впервые проплыл подо льдами Антарктики

Впервые подо льдами Антарктики проплыл человек. 50-летнему британскому спортсмену Льюису Пью понадобилось 33 года тренировок, чтобы совершить восьмиминутный заплыв в ледяных водах. Температура воды составляла несколько градусов выше нуля. При этом пловец находился в одних плавках.

По словам спортсмена, ярко-синий туннель, образованный под самой большой массой льда на земле - это лучшее место в мире, которое он когда-либо видел.

Мужчина уже давно имеет такое экстремальное хобби. Он стал первым человеком в мире, который совершил заплыв на длинные дистанции в каждом океане мира. В 2007 году своим километровым заплывом через географический Северный полюс хотел привлечь внимание к таянию антарктических ледников.

В планах у спортсмена - впервые совершить заплыв по надледниковому озеру. Они появляются в результате таяния полярных льдов и растут с большей скоростью. Плавание будет происходить в водах только на градус или два выше точки замерзания и займет у него 20 минут. Мужчине предстоит справиться с сильным ветром, а также он рискует утонуть - в любое время во льду может открыться большое отверстие, известное как мулин, в результате чего вода может опуститься на сотни метров.