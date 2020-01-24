Скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов

В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.

В публикации говорится, что Юрий Викторович связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, участвовал в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как талантливый и смелый командир.

«Он не раз рисковал жизнью, и за это был удостоен высоких наград и звания Героя Советского Союза», - отмечается в сообщении на сайте.

Глава Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам и близким Кузнецова.