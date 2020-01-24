Скончался Герой Советского Союза Юрий Кузнецов
Юрий Викторович связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, участвовал в боевых действиях в Афганистане.
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В Благовещенске на 74-м году жизни умер Герой Советского Союза генерал-майор Юрий Кузнецов. Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области.
В публикации говорится, что Юрий Викторович связал свою жизнь со службой в Вооруженных силах СССР, участвовал в боевых действиях в Афганистане, где проявил себя как талантливый и смелый командир.
«Он не раз рисковал жизнью, и за это был удостоен высоких наград и звания Героя Советского Союза», - отмечается в сообщении на сайте.
Глава Амурской области Василий Орлов выразил соболезнования родственникам и близким Кузнецова.