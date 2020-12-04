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Байден рассказал, как попытался поймать пса за хвост и сломал ногу

Светлана Иванова
10:13 04.12.2020
Байден рассказал, что он споткнулся о ковер, бросившись догонять своего четвероногого друга.
Байден рассказал, как попытался поймать пса за хвост и сломал ногу
© Фото: joebiden, Facebook

Избранный американский президент Джозеф Байден сообщил, как получил травму. По его словам, это произошло дома во время шуточной игры с собакой. Семидесятивосьмилетний политик рассказал об этом в интервью CNN. Байден добавил, что он только вышел из душа, после чего споткнулся о ковер, бросившись догонять своего четвероногого друга.

«Пес бросил мяч передо мной, чтобы я его схватил. И вот я иду через небольшой проход в спальню, схватил мяч, а он (пес) побежал. Я в шутку побежал за ним, чтобы схватить его за хвост, и споткнулся о коврик», - отметил Байден.

Джо Байден травмировал ногу на прошлой неделе. После проведения компьютерной томографии выяснилось, что речь идет о трещинах «в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы» избранного главы США. Теперь политику приходится носить специальный сапог. По прогнозам врачей, реабилитация займет около нескольких недель.

После того, как стало известно об инциденте, действующий американский президент Дональд Трамп пожелал Байдену «поскорее поправиться».

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