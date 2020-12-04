В Сербию доставили российскую вакцину «Спутник V»

В Сербию доставлены первые образцы разработанной министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи вакцины. Об этом сообщил президент страны Александр Вучич.

В Белград на экспертизу национальным органам здравоохранения поставили 20 доз российского препарата.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страна заинтересована в совместном производстве вакцины от коронавируса с РФ. По этому вопросу состоялись онлайн-переговоры министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии.

«Спутник V» - это первая в мире вакцина от COVID-19. Ранее Михаил Мишустин сообщил - российские регионы готовы к проведению массовой вакцинации от коронавируса, а ее организацию и проведение губернаторы должны будут взять под личный контроль.