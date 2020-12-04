Число жертв COVID-19 в мире превысило полтора миллиона

Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило полтора миллиона. Об этом свидетельствуют статистические данные Университета Джонса Хопкинса, специалисты которого суммируют информацию федеральных и местных властей.

По последним данным Университета, в мире за все время пандемии скончались 1 501 758 человек с коронавирусом. Общее число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в мире приближается к 65 миллионам - 64 964 775 человек.

Ранее Россия провела презентацию вакцины от коронавируса «Спутник V», созданную Минобороны совместно с НИИ имени Гамалеи, в Организации Объединенных Наций. Мероприятие прошло в онлайн формате в рамках специальной сессии Генассамблеи ООН и вызвало огромный интерес.