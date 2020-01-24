Индексацию пенсий для работающих пенсионеров закрепят в Конституции

В Конституции России намерены закрепить пенсионные выплаты для работающих пенсионеров, говорится в заявлении на сайте Госдумы.

Данный вопрос обсуждался в четверг, 23 января, в рамках законопроекта о поправках в главный документ страны, внесенного Владимиром Путиным.

Отмечается, что формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений, а также поддерживается ее эффективное функционирование.



«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта», - цитирет ТАСС сопредседателя профильной рабочей группы Талию Хабриеву.

По предварительным данным, поправки в пенсионном законодательстве могут вступить в силу в 2020 году.