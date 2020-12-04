В небе над Великобританией загорелся бомбардировщик ВВС США

В небе над Великобританией загорелся американский бомбардировщик В-52. Об этом пишет Express. По данным газеты, пожар произошел в одном из двигателей воздушного судна.

Пилоты сразу же подали сигнал бедствия. Чтобы приземлиться на авиабазу британских ВВС, бомбардировщик начал сливать топливо. Более двух часов он кружил над городами Вустер и Глостер.

После этого В-52 приземлился на авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир. Известно, что бомбардировщик выполнял миссию над Средиземным морем.