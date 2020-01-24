Винника экстрадировали во Францию

Александра Винника экстрагировали из Греции во Францию. Об этом рассказала адвокат россиянина Зои Константопулу.

«Нет официальной информации, что с ним конкретно произошло, он не мог быть экстрадирован во Францию правомерно, с моей точки зрения, это больше похоже на похищении, а министр юстиции Греции вообще заявил, что он понятия не имеет, о чем идет речь. Он был не в тюрьме, он действительно был в госпитале, куда я ездила, чтобы проводить консультации. Он и сейчас находится в больнице, поскольку у него крайне серьезные проблемы со здоровьем», - рассказала Константопулу «Звезде».

По словам юриста, он находится в парижской больнице Hotel Dieu.

«Сегодня бы мы вообще с ним не разговаривали, в последний раз - прошлой ночью. Он был очень слаб, сказал, что его сильно ограничивают в общении, даже со мной, с его адвокатом», - добавила она.

Накануне защита Винника направила жалобу на Грецию в ООН в связи с нарушением прав человека и жестоким обращением с задержанным гражданином РФ.

«На данный момент мы жалуемся во все международные инстанции, поскольку он содержится под стражей и, более того, был экстрадирован без обвинительного вердикта суда. Такое отношение к человеку совершенно недопустимо», - подчеркнула адвокат.

Александр Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу Соединенных Штатов в связи с обвинениями в отмывании денег.