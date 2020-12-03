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В США на свет родился ребенок от самого «старого» эмбриона в мире

Светлана Иванова
09:54 03.12.2020
Тине Гибсон пересадили донорский эмбрион, хранившийся в криокамере с октября 1992 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Tina Everette Gibson

В США родился ребенок от замороженного 27 лет назад эмбриона. Его матери Тине Гибсон тогда был всего год, когда эмбрион отправили в криокамеру. Поэтому в некотором смысле Молли Эверетт Гибсон и ее 29-летняя мама почти ровесницы: Тина всего на 18 месяцев старше.

Тине Гибсон пересадили донорский эмбрион, хранившийся в криокамере с октября 1992 года. Несмотря на высокие риски, беременность и роды прошли благополучно. И теперь маленькая Молли Гибсон попала в Книгу рекордов Гиннесса, передает Daily Star.

«Трудно осмыслить это. Но для нас Молли - наше маленькое чудо», - рассказала молодая мать журналистам.

Предыдущий рекорд, к слову, принадлежал сестре Молли Эмме Рен, родившейся в 2017 году. Тогда эмбрион ждал своего часа на протяжении 24 лет.

Биологические родители девочек неизвестны. Тина и ее муж Бенджамин, страдающий кистозным фиброзом, который может вызывать бесплодие, обратились за помощью в Национальный центр донорства эмбрионов. Сначала чета с сомнением восприняла идею родить «замороженного» ребенка, но позже Тина и Бенджамин изменили решение, став в итоге родителями двух дочерей.

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