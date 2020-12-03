Мишустин поручил до 8 декабря утвердить временные правила по доставке вакцины от COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 8 декабря текущего года утвердить временные правила по доставке вакцины от COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Уточняется, что Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил. Они будут регламентировать вопросы доставки вакцины. Соответствующее поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту.

Также сообщается, что губернаторы должны продолжить работу по обеспечению медпомощью и лекарствами людей с коронавирусом, проходящих лечение на дому.

Также премьер-министр поручил следить за тем, чтобы принимаемые ими санитарно-эпидемиологические меры соответствовали обстановке, складывающейся в регионе.

Ранее Михаил Мишустин поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой еженедельно информировать его по лекарствам, необходимым для лечения COVID-19. А также по их наличию и производству.