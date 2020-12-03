Игра ЦРУ возмутила пользователей Сети

Американское ЦРУ решило сыграть в игру со своими подписчиками, разместив на своей странице в Twitter головоломку. На фото с загадкой можно увидеть обледеневшие дома, дороги, школьные автобусы и покрытые снегом склоны холмов. Пользователям было предложено угадать, какое время суток запечатлено на снимке. Ведомство предложила на выбор три варианта ответа: 07:00, 11:00 и 15:00.

И хотя некоторые подписчики с удовольствием включились в игру, делясь своими предположениями в комментариях, кто-то на загадку от разведывательного управления отреагировал с недоумением.

«Ребята, нужно прекратить играть в игры и серьезно заняться национальной безопасностью», - отметил один из подписчиков.

Стоит отметить, что вскоре ЦРУ сообщило и отгадку. Как верно предположили многие пользователи, речь шла о семи часах утра. Особо внимательные заметили включенные фонари на снимке.