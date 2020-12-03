В России вступили в силу изменения в водительских удостоверениях
Благодаря нововведению, международные права при выезде за рубеж оформлять не придется.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В России с 3 декабря стало возможным получить новые водительские права. Информация в них будет указываться на трех языках – русском, английском и французском.
Благодаря нововведению, международные права при выезде за рубеж оформлять не придется.
По-новому будут выглядеть и свидетельство о регистрации автомобиля и паспорт транспортного средства. В ПТС начнут указывать количество пассажирских мест.
Переоформлять старые права при этом необязательно. Ездить с ними можно будет до 2025 года. Все изменения в ГИБДД планируют вводить постепенно.