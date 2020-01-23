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Заложники судна: экипаж «Патриота» в порту КНР просит помочь вернуться в Россию

Ирина Егорова
09:16 23.01.2020
Согласно закону, обязанность по репатриации моряков лежит на судовладельце, однако компания не предоставляет никакой информации. После обращения моряков Приморская транспортная прокуратура начала проверку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Экипаж судна «Патриот» под флагом РФ судоходной компании «Гудзон» записал видеообращение с призывом помочь вернуться на родину. Танкер прибыл в китайский порт Нингдэ на базу ремонта 17 декабря 2019 года.

Экипаж выполнил распоряжение руководства, осуществив консервацию танкера, чтобы оставить его на территории завода, после чего экипаж должен был вернуться домой. Компания «Гудзон» молчит, на неоднократные просьбы о репатриации 19 моряков и выплат задолженностей по заработным платам не дает никакой информации.

«Первое время были новогодние праздники в России, дотянули до новогодних праздников в Китае. Как планировались наш ремонт, наше прибытие и нахождение в базе ремонта?» - сказал капитан корабля.

У моряков заканчиваются запасы еды, а с 1 января 2020 года прекратились поставки воды, сейчас экипаж вынужден использовать техническую.

«Мы испытываем трудности, у нас нет возможности выехать на родину, с ноября не выплачивается зарплата, наши семьи на грани нищеты», - добавил капитан.

© ТРК "Звезда"

Обращение получил председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов и попросил моряков выслать ему два вида страховых свидетельств, которые, в соответствии с положениями Сводной конвенции 2006 года, должны быть на каждом судне. Одно из них гарантирует репатриацию моряков в случае банкротства судоходной компании за счет страховой компании; также, согласно этому документу, страховая компания должна выплатить долг по зарплате за последние четыре месяца. Второе свидетельство страхует членов экипажа на случай травмы или смерти.

«В данном случае наступил страховой момент, я хотел связаться со страховой компанией, которая должна выполнить свои обязательства. Капитан сообщил, что этих документов нет. А это грубейшее нарушение международных норм и требований. После этого я передал заявление экипажа в Приморскую транспортную прокуратуру», - рассказал «Звезде» Суханов.

Она начала проверку по публикациям о нарушении трудовых прав экипажа «Патриота».

«В ходе проверки транспортной прокуратурой будет дана оценка действиям должностных лиц компании-судовладельца "Гудзон" в части соблюдения трудового, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также требований в сфере безопасности мореплавания», - сообщила «Звезде» старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Стоит отметить, что после всех сообщений в СМИ морякам привезли воду и еду. По словам Суханова, репатриацию «обещают» после 6 февраля.

© ТРК "Звезда"

Судно «Патриот» работает под российским флагом, порт приписки - Владивосток. Старший механик танкера в видеообращении, которое имеется в распоряжении редакции, отмечает, что ремонт на судне не ведется, оно законсервировано.

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