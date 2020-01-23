На Дальнем Востоке идут масштабные проверки из-за эпидемии коронавируса

Накануне, 22 января, первые случаи заражения коронавирусом, из-за эпидемии которого уже закрыли китайский мегаполис Ухань, заподозрили и в России.

В Санкт-Петербурге обследовали двух мужчин, которые прилетели из Шанхая. Оказалось, что у них ОРВИ. Сейчас пассажиров оттуда проверяют во всех крупных аэропортах. Не стал исключением и Дальний Восток.

Проверки в Приморье сейчас проводятся и на дорогах, и в аэропортах, поскольку ежедневно через границы в страну въезжают сотни человек из Китая.

Проверка очень проста: пассажиров будто снимают на фотоаппарат с помощью переносного тепловизора, который моментально определяет, есть ли у прибывшего из Китая температура. Это не является показателем того, что у человека тот самый коронавирус, но является сигналом для врачей.

Прежде чем поставить штамп о прохождении российской границы, туристов из Китая проверяют еще раз. Датчики способны выявить подозрение на вирусное заболевание - в этом случае пассажира отправят на доскональную медицинскую проверку.

Симптомы вируса у больных схожи: температура, сильная одышка, лихорадка, у многих зафиксированы поражения легких.

Опасная пневмония уже распространилась практически по всей Азии и даже дошла до США. Чтобы не попасть в этот список, российские вирусологи уже запросили у коллег из Поднебесной образцы биоматериалов и начали разрабатывать вакцину.