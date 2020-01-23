Китайский мегаполис Ухань закрыли из-за вспышки коронавируса
Авиарейсы, автобусы, поезда и даже работа метро была остановлена. Улицы моют специальным раствором.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Китае закрыли город Ухань, где началась вспышка опасной болезни, вызванной коронавирусом. Жителям многомиллионного города не рекомендуется покидать его территорию.
Авиарейсы, автобусы, поезда и даже работа метро в Ухане была временно приостановлена. В городе начали дезинфекцию улиц, которые моют специальным раствором.
На случай массового распространения болезни даже установили специальные палатки для изоляции зараженных пациентов. По последним данным, количество пострадавших от коронавируса уже увеличилось до 570.
Количество жертв новой эпидемии составило на сегодняшний день 17 человек.