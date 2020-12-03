Ученые обнаружили наиболее частый источник заражения коронавирусом

В Китае ученые выяснили, что риск заразиться COVID-19 у членов одной семьи при совместной самоизоляции выше, чем если бы они пользовались общественным транспортом.

По словам специалистов, наименьшая вероятность заразиться коронавирусом оказалась в медучреждениях, в которых соблюдаются все защитные меры. Благодаря исследованию удалось выяснить, что чем ближе контакт, тем выше шанс подхватить заболевание.

По словам специалистов, риск оказался ниже в общественном транспорте, заведениях общепита и местах развлечений, чем при общении с родственниками, передает издание Science.

Китайские ученые отмечают, что наивысшей опасности заражения подвергаются члены семьи, которые постоянно живут вместе. Возможной причиной ученые называют частые контакты во время самоизоляции.

Ранее ученые рассказали об опасности первых дней после заражения COVID-19. Следовательно, как выяснили специалисты, в это время заразившийся человек наиболее опасен для окружающих.