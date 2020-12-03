У Кокорина и Мамаева потребовали миллион рублей компенсации

Потерпевший по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Виталий Соловчук требует возмещения морального вреда в размере один миллион рублей. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник, знакомый с содержанием искового заявления.

Уточняется, что по иску на 14 декабря в суде запланирована беседа.

Пресненский суд Москвы 8 мая 2019 года приговорил Кокорина к году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева - к году и 5 месяцам колонии за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью. Уже после отбытия футболистами наказания Мамаеву отменили срок за хулиганство, заменив его исправительными работами.

Оба спортсмена и еще двое фигурантов дела в данный момент находятся на свободе. Кокорин и Мамаев вернулись к своей профессиональной деятельности.