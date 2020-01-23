ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России на заседании рабочей группы при экспертном совете по информационным технологиям 22 января определила, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного ПО, говорится в сообщении ведомства.

«На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы», - сказал заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Он уточнил, что перечня приложений от конкретных разработчиков не будет, так как это нарушает закон о конкуренции.

«Будут указаны тип ПО и требования к разработчику», - объясняет Голомолзин.

По его словам, отечественное ПО обеспечит требования безопасности оборудования и защиты других потребителей.

«Условия установки отечественного ПО должны быть не менее благоприятными, чем ПО такого же класса иных разработчиков. Тем самым обеспечиваются равные условия конкуренции, а потребители получают возможность выбора», - добавил Голомолзин.

С июля 2020 года требование станет обязательным для смартфонов, а к 2023-му - для остальных устройств, уточняют в ведомстве.

Внесение проекта на рассмотрение в правительство РФ намечено на март 2020 года, уточнили в ФАС.