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В Роспотребнадзоре оценили эффективность использования шарфа вместо маски

Виктория Ивашечкина
07:54 03.12.2020
По словам ученого, маски являются наиболее эффективными для защиты от COVID-19, если их правильно использовать.
В Роспотребнадзоре оценили эффективность использования шарфа вместо маски
© Фото: Free-Photos, Pixabay

В Роспотребнадзоре заявили, что заменять маски шарфами нельзя. При этом носить маски нужно правильно. По словам ученых, только тогда они защищают от коронавируса.

«Маски нужно носить обязательно. Поэтому о шарфах как о средстве барьерной защиты от вирусов речь идти не может», - отметил ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По его словам, маски – это средства индивидуальной защиты барьерного типа. Они устанавливают препятствие между вирусом и человеком, передает РИА Новости.

Эксперт объяснил, что средство защиты должно прилегать как можно плотнее к лицу, оно должна закрывать нос и рот. Надевать ее нужно чистыми руками. Носить маску можно ограниченное лишь определенное количество времени - два-три часа в спокойном состоянии. При физической активности маску необходимо поменять сразу после того, как она стала влажной.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что несоблюдение рекомендаций при ношении медицинской маски делает ее самым опасным предметом в период пандемии.

По ее словам, если рядом с человеком в маске кто-то чихнет, то выделения обязательно попадут на ее внешнюю сторону. Врач напомнила, что снимать маску нужно аккуратно – за дужки, не дотрагиваясь до внешней стороны. Утилизировать маску следует в герметично закрытом пакете.

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