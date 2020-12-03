Ракета «Союз-2» вывела на орбиту спутники связи «Гонец» и аппарат Минобороны

Ракета-носитель «Союз-2.1б» в расчетное время вывела на орбиту блок космических аппаратов системы связи «Гонец-М» и служебную платформу наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1». Об этом сообщает Минобороны России.

Ракета стартовала 3 декабря в 4 часа и 14 минут с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время вывела на расчетные орбиты блок космических аппаратов низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи "Гонец-М" и разработанную в интересах Минобороны России служебную платформу наноразмерного космического аппарата "ЭРА-1", предназначенную для отработки перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации», – говорится в сообщении.

Уточняется, что с аппаратом ведомства поддерживается телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

По словам генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, на управление взяты и спутники связи «Гонец-М». Солнечные элементы и другие элементы конструкции раскрыты, отметил он.