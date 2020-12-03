В центре Москвы взлетевшая на воздух крышка люка чуть не убила девушку: видео
За несколько секунд до инцидента она снимала на телефон, как из канализационных шахт вырываются густые клубы пара.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В центре Москвы прохожую едва не убила взлетевшая на воздух крышка люка.
Девушка снимала на телефон, как из канализационных шахт вдоль улицы вырываются густые клубы пара. И когда она подошла к одному из люков, крышку с него сорвало.
Спустя секунду металлический диск с грохотом упал на тротуар всего в нескольких метрах от девушки. Сама она не пострадала.