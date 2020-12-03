В центре Москвы взлетевшая на воздух крышка люка чуть не убила девушку: видео

В центре Москвы прохожую едва не убила взлетевшая на воздух крышка люка.

Девушка снимала на телефон, как из канализационных шахт вдоль улицы вырываются густые клубы пара. И когда она подошла к одному из люков, крышку с него сорвало.

Спустя секунду металлический диск с грохотом упал на тротуар всего в нескольких метрах от девушки. Сама она не пострадала.