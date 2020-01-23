Зима пришла: закрыты аэропорты в Мурманске и Перми

Зима, которая решила вернуться в Россию, парализовала работу аэропорта в Мурманске. Из-за сильнейшего снегопада несколько рейсов разворачивали, так как им попросту было некуда садиться - взлетно-посадочная полоса оказалась засыпана снегом. Воздушная гавань Мурманска закрылась в 19 часов 22 января, прием и выпуск самолетов был запрещен до 4 утра.

Приостановлена и работа международного аэропорта в Перми.

В Твери погода менялась прямо на глазах. За несколько минут в городе потемнело, а потом пошел град и снег.

Москва также оказалась во власти снега. Водителей и пешеходов предупредили об ухудшении погодных условий и призвали быть осторожнее. Из-за перепадов температур возможно образование гололедицы на дорогах. По прогнозам синоптиков, снег будет идти и в пятницу, и в субботу. Однако 24 января возможно небольшое потепление до +2 градусов.