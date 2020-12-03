Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно собрал пробы грунта с поверхности Луны

Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно собрал образцы грунта с поверхности Луны. Об этом сообщает Национальное космическое управление КНР.

Беспилотная станция «Чанъэ-5» успешно прилунилась 1 декабря в 23.11 по пекинскому времени (18.11 мск) к северу от пика Рюмкера в Океане Бурь.

«Спустя 19 часов работы на видимой стороне поверхности Луны аппарат «Чанъэ-5» успешно завершил автоматический сбор образцов грунта с поверхности Луны в 22.00 2 декабря по пекинскому времени (17.00 мск)», – говорится в сообщении.

Зонд упаковал и поместил пробы в специальное отделение для взлета. Планируется, что на Землю аппарат вернется 16 или 17 декабря – приземление ожидается в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия.

Возвращаемый зонд «Чанъэ-5» запущен Китаем 24 ноября. Его задачей стал сбор около двух килограммов реголита. Это первый аппарат за последние 44 года, запущенный в космос для подобной задачи.