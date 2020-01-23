Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году

В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине. Американский сахар и соль в упаковках с надписью «Made in USA» из сухпайка украинских военных сняли документалисты Сергей Головченко и Максим Рыбаков. Кадры их фильма 2015 года «Война в Донбассе. Дневник» Головченко показал в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Он также рассказал о том, что в Луганске он общался с украинскими пленными, которых выхаживали в больнице Донбасса, потому что луганчане понимали, что совершается безумие, и что этих людей тоже бросили на убой.