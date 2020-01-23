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Документалист рассказал, почему ВСУ так упорно сражались за аэропорты ДНР и ЛНР в 2014 году

Наталья Вальханская
06:47 23.01.2020
Доказательства вмешательства США в вооруженный конфликт на Украине были показаны в фильме «Война в Донбассе. Дневник».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

В бункере в аэропорту Луганска, который занимали атаковавшие Донбасс силы ВСУ, еще в 2014 году ополченцы находили свидетельства того, что США оказывают помощь Украине. Американский сахар и соль в упаковках с надписью «Made in USA» из сухпайка украинских военных сняли документалисты Сергей Головченко и Максим Рыбаков. Кадры их фильма 2015 года «Война в Донбассе. Дневник» Головченко показал в программе «Открытый эфир» на «Звезде».

Он также рассказал о том, что в Луганске он общался с украинскими пленными, которых выхаживали в больнице Донбасса, потому что луганчане понимали, что совершается безумие, и что этих людей тоже бросили на убой.

«Эти пленные мне говорили, что они держатся за аэропорты - луганский и донецкий, - потому что они ждут "Геркулесы". Американские "Геркулесы" должны прилететь, высадится пятитысячный десант, 108-й воздушно-десантной дивизии США», - вспомнил Сергей Головченко.

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