Два человека погибли при пожаре в больнице в центре Москвы
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
Пожарные ликвидировали открытое горение в Городской клинической больнице №63 в центре Москвы.
По последней информации, число погибших при пожаре выросло до двух, передает ТАСС. Ранее в МЧС подтвердили информацию об одном погибшем и пострадавшем в результате происшествия.
Информация о пожаре на улице Дурова, 26 поступила в 04:50 МСК. Прибывшие на место происшествия пожарные подтвердили, что в здании, находящемся на реконструкции, происходит горение на площади 30 квадратных метров.