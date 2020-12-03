Два человека погибли при пожаре в больнице в центре Москвы

Пожарные ликвидировали открытое горение в Городской клинической больнице №63 в центре Москвы.

По последней информации, число погибших при пожаре выросло до двух, передает ТАСС. Ранее в МЧС подтвердили информацию об одном погибшем и пострадавшем в результате происшествия.

Информация о пожаре на улице Дурова, 26 поступила в 04:50 МСК. Прибывшие на место происшествия пожарные подтвердили, что в здании, находящемся на реконструкции, происходит горение на площади 30 квадратных метров.