Ученые допустили передачу китайского коронавируса через еду и посылки

Специалисты предполагают, что коронавирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, от человека к человеку, но и через предметы и еду, которых касался зараженный.

А так как коронавирусы хорошо переносят заморозку, он может распространяться через замороженные продукты и посылки.

В связи с этим Россельхознадзор начал проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в Россию из государств Юго-Восточной Азии. Изымается вся животноводческая продукция без заводской упаковки, а также та, которая не прошла термическую обработку. Ввоз мясной продукции из Китая уже запрещен.

Специалисты считают, что заболевание является зоонозной инфекцией, то есть источник возбудителя - определенный вид животных.

«Известно, что все заболевшие работали на продовольственном рынке города Ухань либо посещали его. Там осуществляется продажа морепродуктов, животных, в том числе птиц, кроликов и змей», - объяснили в Россельхознадзоре, передают «Известия».

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 570 человек. Болезнь уже унесла жизни 17 человек.