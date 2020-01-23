Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами

Документалист Сергей Головченко в программе «Открытый эфир» на «Звезде» показал отрывки из фильма 2015 года «Война в Донбассе. Дневник», который снимал во время активных боевых действий в Донбассе с коллегой Максимом Рыбаковым.

В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты. Но многие жители поселка предпочли остаться там и во время обстрелов прятались в бомбоубежище, построенном еще при Хрущеве, и хорошо защищенном.

«Приходил медбрат и говорил - садитесь все в машину в уезжайте. Вот будет бойня и вы все погибните. Но мы все равно оставались. Некоторые не выдерживали психологически, садились в машины и уезжали. Но вы знаете, что очень же многих убило из нашего села по дороге», - поделилась женщина.

Геннадий Цыпкалов, который во время съемок фильма был премьер-министром самопровозглашенной Луганской народной республики, показал место, где лежали обгоревшие куски автомобиля и рассказал, что в нем погибло больше 20 человек, пытавшихся спастись из-под обстрелов украинских военных.