Страшная правда: как во время боевых действий в Донбассе ВСУ жгли машины с беженцами
Документалист Сергей Головченко в программе «Открытый эфир» на «Звезде» показал отрывки из фильма 2015 года «Война в Донбассе. Дневник», который снимал во время активных боевых действий в Донбассе с коллегой Максимом Рыбаковым.
В ленте директор школы в поселке Хрящеватое под Луганском Евгения Пшениченко рассказала, как к ним приезжали военные ВСУ и уговаривали покинуть населенный пункт, говоря, что иначе они все будут убиты. Но многие жители поселка предпочли остаться там и во время обстрелов прятались в бомбоубежище, построенном еще при Хрущеве, и хорошо защищенном.
«Приходил медбрат и говорил - садитесь все в машину в уезжайте. Вот будет бойня и вы все погибните. Но мы все равно оставались. Некоторые не выдерживали психологически, садились в машины и уезжали. Но вы знаете, что очень же многих убило из нашего села по дороге», - поделилась женщина.
Геннадий Цыпкалов, который во время съемок фильма был премьер-министром самопровозглашенной Луганской народной республики, показал место, где лежали обгоревшие куски автомобиля и рассказал, что в нем погибло больше 20 человек, пытавшихся спастись из-под обстрелов украинских военных.
«Здесь было больше 20 погибших. Здесь была одна семья в полном составе. Это Соглобовы. Остался только Михаил один живой. Здесь погибли его дочь, жена, мать, отец. Здесь все были расстреляны», - рассказал Цыпкалов.