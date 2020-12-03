В центре Москвы загорелась Городская клиническая больница №63

В центре Москвы в Городской клинической больнице №63, расположенной на улице Дурова, начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По улице Дурова, 26, в больнице начался пожар. Открытое горение происходит на третьем этаже», - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что площадь возгорания составляет около 30 квадратных метров. Корпус, где произошло возгорание, находится на реконструкции. Происходит эвакуация людей.